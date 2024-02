Irpef agricola | Cantalamessa Lega a Notizie com | “Sempre stati accanto agli agricoltori La maggioranza trova sempre una sintesi”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Chi vuol vedere problemi inè il centrosinistra,unito alle elezioni solo per far vincere il centrodestra”. Gianlucacommenta così i rumors sulla spaccatura insull’, dopo che lahato un’intesa sul to dell’: “Questo governo nasce come politico, con una piena condivisione di valori, idee e obiettivi per il futuro. Fortunatamente non siamo un partito unico di estrazione comunista o ex comunista, tipico dei Paesi sovietici, ma per una pluralità di sensibilità diverse su alcuni temi. Fermo restando, la capacità dire una, cosa che abbiamo ...