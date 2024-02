iPhone 16 | schermi più grandi e batteria migliore ma anche funzioni IA

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – A poco più di cinque mesi dalla presentazione della serie15, il mondo della tecnologia è già in fermento per le anticipazioni riguardanti la prossima generazione di smartphone di casa Apple. Nonostante il lancio della serie16 sia ancora lontano, le indiscrezioni non mancano e promettono significativi miglioramenti sia in termini