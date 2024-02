“Io capitano” inaugura il Cineforum di primavera a Mozzo

(Di martedì 13 febbraio 2024). “Io” di Matteo Garrone – candidato agli Oscar come Miglior film straniero – sarà il film che giovedì 15 febbraio aprirà la rassegna cinematografica primaverile “‘24”, organizzata dal CineTeatro Agorà e dall’Oratorio di, con la collaborazione e il sostegno del Comune di. Dieci titoli dell’ultima stagione cinematografica presentati e commentati dalla dott.ssa Diana Cardani, laureata in Cinema e collaboratrice del Bergamo Film Meeting. Le proiezioni si terranno il giovedì sera, dalle ore 20.45, presso il CineTeatro Agorà (via San Giovanni Battista 8); la proiezione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che si terrà giovedì 7 marzo, sarà all’interno del progetto “Al Pozzo di Sicar” promosso da Sas Bergamo. Coordinerà la serata Roberta ...

Dopo una lunga assenza dalle scene, il dj che ha fatto ballare tutta Italia sarà ospite al Festival ...Tutto esaurito all’Istituto Italiano di Cultura di Londra per la festa di inaugurazione della terza edizione di "From Venice to London", la rassegna cinematografica organizzata ...Tutto esaurito all'Istituto Italiano di Cultura di Londra per la festa d'inaugurazione della terza edizione di 'From Venice to London', rassegna cinematografica organizzata in collaborazione con la Bi ...