Involuzione Juve | prestazione sconsolante L’Inter può ripetere il Napoli di Spalletti Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Perladellantus ieri sera è stata. Il direttore del Corriere dello Sport scrive di unainvoluta dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese per 0-1. Allegri, schierando i giovani, sembrava volesse dire: “Così nessuno può fare più di questo”. Il commento disullaL’editoriale del direttore del CorSport sulla partita persa dallacontro l’Udinese. “Ladellaè stata. Pura, ancorché sorprendente,: soprattutto nel primo tempo centrocampisti e attaccanti hanno abolito il movimento senza palla a favore della palla sui piedi, incoraggiando l’azione difensiva dell’Udinese che fisicamente non ...