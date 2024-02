Investì un cane sfuggito al padrone | Lo ha fatto apposta | puntandolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) I fatti sono del febbraio 2018 e la vicenda adesso è approdata nelle aule del tribunale, davanti al giudice Palermo (pm Marchina). A processo, per lesioni e uccisione di animale, è un pensionato di 77 anni (assistito dall’avvocato Mores), residente a Foppolo, la nota località sciistica della Bergamasca, dove tutto è successo. Quello che doveva essere un piacevole fine settimana in montagna per un gruppetto di amici residenti nel Milanese, tra cui il proprietario del, un cucciolo di dobermann di quattro mesi (Eva), all’improvviso ha preso una piega del tutto inaspettata e tragica. Quel giorno, nel tardo pomeriggio, i carabinieri ricevono una chiamata di intervento da parte del proprietario del, un quarantenne residente nell’hinterland di Milano, ora parte civile al processo. Nella telefonata riferiva della morte del suo cucciolo a seguito ...