Intesa nel Governo sull’Irpef agricola | Meloni “Intervento più equo”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) –nelsulla reintroduzione dell’esenzione Irpef per i redditi agricoli, ma con modifiche rispetto alla versione in vigore negli anni scorsi. La misura sarà votata nell’ambito del Dl Milleproroghe e riguarda i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro. E’ invece prevista la riduzione dell’Irpef del 50% per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 euro.“La scelta di garantire, in un momento di difficoltà del mondo agricolo, un ulterioredi sostegno è frutto del lavoro del Ministero dell’Agricoltura e dell’Economia che hanno elaborato una proposta difiscale più equa e che raccoglie le istanze proposte in occasione del tavolo con le organizzazioni agricole che si è svolto la settimana scorsa – afferma il premier Giorgia-. Un incontro nel quale ...