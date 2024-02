Inter | slittano le visite mediche di Taremi | cancellato il volo da Porto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Atteso oggi al Coni per svolgere le, Mehdiin realtà non atterrerà in Italia. A riportarlo è Sky Sport, che svela come l’attaccante del– che a fine stagione si accaserà all’a parametro zero – resterà ingallo. E’ stato infattiilche dal’avrebbe portato a Roma. Una decisione volta ad evitare clamore mediatico, specialmente dopo la brutta sconfitta di ieri del clubghese contro l’Arouca. Poco male per i nerazzurri, che hanno ampiamente blindatoe dovranno semplicemente aspettare più del previsto per i test medici. SportFace.