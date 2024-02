Inter schiacciasassi | ancora una volta nei finali si alza l’asticella

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una squadra matura e consapevole: l’di Simone Inzaghi continua a macinare gioco, gol e punti. Anche contro la Roma, dove mostra nuovamente l’aumento del livello neidi partita. CONCENTRAZIONE – È un dato di fatto, quando si avvicina il finale di partita, l’i giri. Forza mentale, forza fisica, condizione. Un mix perfetto che ha permesso fin qui alla squadra di Simone Inzaghi di chiudere sempre l’ultimo quarto d’ora di gara senza mai prendere gol. Gli unici, i nerazzurri, in queste ventiquattro giornate di campionato. La dimostrazione che anche la gestione delle forze e delle rotazioni da parte del tecnico funziona alla perfezione, portando i giocatori dell’ad “averne di più” degli avversari con il passare della partita. Come dimostrato anche a Roma, dove negli ultimi venti ...

Dopo aver steso la Lazio, la capolista debutta in Coppa Italia contro un'avversaria mai semplice, il Bologna di Thiago Motta. Entrambi i tecnici ... (ilgiornale)

Pruzzo crede nella sua Roma , che sabato sfiderà l’Inter all’Olimpico. L’ex giocatore fin troppo ottimista e fiducioso per la partita. CHANCE ... (inter-news)

L'Inter vola in Serie A, con il +7 sulla Juventus, a pari numero di partite giocate, condito dagli ultimi tre punti guadagnati all'Olimpico. A cadere questa ...ROMA (ITALPRESS) – L’Inter supera 4-2 in rimonta la Roma e allunga a +7 sulla Juventus: apre Acerbi, i giallorossi la ribaltano con Mancini ed El ...Un compito difficile attende Federico Dimarco in occasione di Roma-Inter di sabato. Nella sua zona di campo si troverà infatti ad arginare un ex-quasi compagno, ovvero quel Paulo Dybala che sembrava d ...