Inter-Salernitana | sfida da testacoda | occhio nonostante il +47

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)è il vero e proprio scontrodella prossima giornata di campionato, tra la capolista e il fanalino di coda del nostro campionato. Ma,le differenze in termini numerici fra le due squadre, vietato abbassare la concentrazione. ABISSO – 60 punti contro 13, una differenza reti di +43 a -27. Questi in sintesi i numeri di, la partita in programma venerdì tra la prima e l’ultima classificata del nostro campionato. Ma i numeri non devono ingannare. Quella di San Siro sarà una gara dove è vietato abbassare la concentrazione, viste le insidie che potranno presentarsi. La prima, quella del nuovo allenatore – Fabio Liverani – che potrà rivelarsi una vera e propria incognita. La seconda, i rinforzi di esperienza arrivati nel mercato di ...