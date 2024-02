Inter | rinviate le visite mediche di Taremi | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’si prepara per l’anticipo della giornata di Serie A contro la Salernitana con il chiaro obiettivo di allungare sulle rivali per la corsa scudetto. La squadra è forte e la dirigenza continua a muoversi sul fronte calciomercato. Piccolo contrattempo sul passaggio dell’attaccante Mehdiin nerazzurro: lesono state posticipate. L’accordo tra il club nerazzurro e l’iraniano è stato raggiunto e non è in discussione, l’attaccante sbarcherà a Milano in estate a parametro zero. Secondo quanto riporta l’Ansa la decisione di rinviare lefissate per oggi è arrivata per evitare problemi sia allo stesso calciatore che al Porto, visto che dovrà comunque concludere la stagione in Portogallo.svolgerà le...