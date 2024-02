Inter-News TV | la prima WEB TV crossmediale gratuita per i tifosi!

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cari lettori, amici e tifosi dell’, nasceTV! LaWEB TVper i tifosi della squadra nerazzurra. Tanti contenuti video esclusivi, LIVE, calciomercato,, highlights e altro ancora. IN UN UNICO CANALE – NasceTV! LaWEB TV con tanti contenuti video esclusivi tutti a portata di un click! Sempre aggiornata, tutta l’informazione nerazzurra in un solo network. Dalla diretta del lunedì alle 18 con il formatNOS con la nostra Romina Sorbelli e il grande Gian Luca Rossi. Le dirette dal martedì al venerdì, sempre alla stessa ora, con la redazione di.it sempre pronta a rispondere a tutte le domande dei tifosi nel format di ...

Il TG di Inter -News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Dopo aver fatto tappa a Roma, Torino, Milano e Bologna il regista Levan Koguashvili terminerà il tour italiano a Napoli. Mercoledì 14 Febbraio alle ore 20 presentando il suo film Brighton 4th al Cinem ...A riferirlo è Gianluca Di Marzio che spiega come il ritorno di Osimhen in Italia è atteso tra venerdì e sabato, giorno quest’ultimo del match di campionato contro il Genoa. Questo il motivo per cui il ...ROMA (ITALPRESS) – “Possiamo vincere solo pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che non possiamo vincere, siamo già sconfitti. Loro sono favoriti e noi dobbiamo giocare con […] ...