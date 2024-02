Inter-Juventus Women | Serie A Femminile | le convocate di Guarino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo la vittoria contro il Pomigliano, prevista per domani la diciassettesima giornata del campionato di, con il big match. Ventidue ledi Rita. BIG MATCH – Grande sfida domani per la diciassettesima giornata del campionato di, con le nerazzurre che arrivano dalla roboante vittoria in trasferta contro il Pomigliano. Di seguito la lista delle ventidue giocatricida Rita, con il calcio d’inizio fissato per le ore 19.: LEDI RITA ...