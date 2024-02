Inter | fuga per lo scudetto nella Serie A noia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il crollo della Juventus, un punto in tre partite con in mezzo la sconfitta nello scontro diretto di San Siro, consegna all'la possibilità di andare inper lo. Non è solo il vantaggio che i nerazzurri stanno accumulando in vetta alla classifica a dare l'impressione di essere arrivati allo strappo decisivo. I numeri stanno solo confermando la sensazione diffusa lungo tutto l'arco della stagione in cui la superiorità dell'è parsa evidente e solo la performance degli uomini di Allegri ha tenuto aperto il discorso. Per considerare chiusa del tutto la volatamancano ancora troppe tappe e sul cammino della capolista sono disseminate alcune trappole fatte apposta per evidenziale eventuali passaggi di crisi che fin qui, però, non si sono verificati. La traiettoria sembra ...