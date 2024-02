Integratori alimentari dannosi | questi fanno male al tuo corpo | ecco perchè

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Spesso si crede che glisiano sani e che non diano problemi all’organismo, ma non è sempre così.quelli nocivi. (Notizie.com)A moltissime persone, per completare una carenza del proprio organismo, viene consigliato di assumere degli, che non sono nient’altro che delle fonti molto preziose ed ultra concentrate di un nutriente essenziale per il nostro organismo e che ci permette, in una forma pre-dosata, di assumere quel micronutriente ed arrivare alla dose consigliata per la nostra vita.L’obiettivo è quello non soltanto di compensare delle carenze in maniera molto rapida, ma anche, per gli atleti, di andare ad integrare, appunto, un fabbisogno individuale specifico, ovviamente in aggiunta ad una dieta adeguata.Per questo motivo non possono essere ...