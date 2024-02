Insigne | «Ho parlato con Spalletti | per la nazionale ci sono»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le parole di Lorenzosulla: «Finchè gioco sarò disponibile e questo Lucianolo sa» Nell’intervista rilasciata alla FIFA, Lorenzohadella possibilità di tornare ad indossare la maglia dellain vista dei prossimi europei. Di seguito le sue parole. «Io hogià con il mister in maniera molto tranquilla. Con lui ho un ottimo rapporto e lui sa che finché gioco non ho intenzione di non pensare alla. Resta sempre il sogno di quando sei bambino. Io ho avuto la fortuna di giocare per l’Italia, di vincere un Europeo ed è stata una cosa indimenticabile. Anche sein Canada ho sempre dato la mia disponibilità ma ovviamente il CT fa le scelte per il bene della squadra ...