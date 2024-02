Innovazione al servizio dell' industria | a Torino la fiera A&T

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tre giorni per parlare dia favoreitaliana, con il coinvolgimento dei principali stakeholder istituzionali eli del territorio per promuovere l'asse piemontese come driver tecnologico nazionale sull'intelligenza artificiale. Per la sua 18esima edizione laA&T-Automation & Testing, in programma all'Oval didal 14 al 16 febbraio, si focalizza su temi come intelligenza artificiale, fabbrica intelligente, intralogistica, additive manufacturing, testing e metrologia, microchip e semiconduttori. Con una novità assoluta, la Casa'intelligenza artificiale. Uno spazio in cui 19 grandi imprese italiane e internazionali presenteranno applicazioni e tecnologie di ultima generazione basate sugli algoritmi intelligenti ...