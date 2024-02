Influencer presso se stessi | il paradigma alternativo di PopulaRise

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 13 febbraio 2024) I casi più recenti hanno mostrato le prime evidenze di una frattura in quel collante che per anni aveva saldato il rapporto tra gli utenti/consumatori e l’ecosistema deglie dei content creator. Fatti che hanno destabilizzato un equilibrio che, però, stava già iniziando a vacillare. Il mondo dell’marketing non sta vivendo una crisi profonda, ma sicuramente è arrivato a un punto di rottura tra una sorta di ritorno alle origini e il cambio di paradigmi, con riflessi sul quotidiano e sul commerciale. E c’è una realtà italiana,, che per prima ha intrapreso questa strada del cambiamento, subodorando prima di tutti gli altri le crepe in questo muro di cartapesta. Ne abbiamo parlato con il CEO e founder Andrea Croce. LEGGI ANCHE > Si può faremarketing senza essere ...