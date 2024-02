Indonesia | un candidato alle elezioni ha usato l' AI per diventare “carino e coccoloso”

L’Osservatorio Europa e Governance Globale studia l’evoluzione del progetto europeo e il ruolo dell’Ue nella governance mondiale. L’attenzione principale è rivolta alle dinamiche politico-economiche d ...Quasi 205 milioni di cittadini andranno alle urne per eleggere il nuovo presidente. In testa nei sondaggi, col 51,8% dei consensi, il ministro della Difesa, Prabowo Subianto seguito dall'ex governato ...Mercoledì 14 febbraio al voto 250 milioni di musulmani per eleggere il presidente. Tutto converge sul genero del dittatore Suharto, ex generale (rimosso per ...