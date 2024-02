Indonesia | calciatore muore in campo colpito da un fulmine | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Inunè statoda uned è morto durante una partita amatoriale. La vittima si chiamava Septain Raharja, aveva 35 anni ed era padre di due bambini. Ildel momento in cui illo colpisce ha fatto il giro del mondo. La tragedia si è consumata sabato 10 febbraio, durante l’amichevole tra l’Fc Bandung e l’Fbi Subang allo stadio Siliwangi di Bandung, capoluogo della provincia di Giava. Nel breve filmato si vede ilche colpisce in pieno il, che rimane a terra mentre tutti gli altri giocatori corrono ad accertarsi delle sue condizioni. Man struck by lightning while playing football inpic.twitter.com/JHIBDCrgz9 — Naija (@Naija PR) February 12, 2024 Secondo le ...