(Di martedì 13 febbraio 2024) La poliziana ha usato i gasper cercare di disperdere migliaia diche stannondo su Newin una protesta per chiedere un prezzo minimo per i prodotti agricoli dopo il fallimento dei colloqui con il governo federale. Le tv mostrano gli scontri in una fitta cortina di gasvicino ad Ambala, a circa 200 chilometri a nord della capital, dove è stato schierato un massiccio dispiegamento di agenti di polizia.

