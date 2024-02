Incubo terremoto a Parma | la mappa della pericolosità sismica in Emilia Romagna

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Non si ferma, anche se sembra rallentare lo sciame sismico che da una settimana sta facendo tremare la provincia di, in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro. L’ultimo evento sismico di oggi: magnitudo 2.4 registrato da Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 11,40 con epicentro a Calestano (preceduto alle 7,36 da un 2.5 a Langhirano). Nella giornata di lunedì 12 febbraio ne sono stati rilevati altri 5, tutti di lieve entità. Il presidente dell’ordine dei geologi dell’, Paride Antolini spiega che questo sciame è dovuto allo spostamento dell’Appenninono Romagnolo verso nord-est. "Ma è da 28 milioni di anni che si sposta, dall’Olicocene superiore”. Questo vuol dire che non ci dobbiamo preoccupare? ...

Il presidente dell'ordine dei geologi dell'Emilia Romagna, Paride Antolini: "Quella è una zona a pericolosità media, ma ciò non vuol dire che non si possano verificare scuotimenti importanti".