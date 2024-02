Incidente tra auto sulla Tiberina

(Di martedì 13 febbraio 2024) Perugia, 13 febbraio 2024 –stradale questa mattina, 13 febbraio,. Duesi sono scontrate all’altezza di Perugia. La carreggiata è stata chiusa per qualche ora in direzione Ravenna.

Kelvin Kiptum ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale in Kenya alle 23 di ieri, domenica 11 febbraio 2024. La straziante notizia, ... (pettegolezzicelebrita)

Il detentore del record mondiale di maratona Kelvin Kiptum e il suo allenatore Gervais Hakizimana sono morti in un incidente stradale in Kenya ... (ilgiornaleditalia)

Attimi di paura per il Real Madrid , mentre la squadra era diretta a Lipsia per disputare l’andata degli ottavi di finale della Champions League ... (thesocialpost)

Perugia, 13 febbraio 2024 – Incidente stradale questa mattina, 13 febbraio, sulla Tiberina. Due auto si sono scontrate all’altezza di Perugia. La carreggiata è stata chiusa per qualche ora in direzion ...Scontro tra due auto all'altezza della postazione di elisoccorso. A perdere la vita nella notte il passeggero dell'auto che viaggiava verso Cosenza ...Incidente ieri sera poco dopo le 22 in prossimità dell’incrocio fra corso delle province e via settembrini. Una Fiat Punto, alla cui guida vi era un giovane, avrebbe percorso contro senso la rotatoria ...