Incidente Frecce Tricolori | svolta nelle indagini | non fu un bird strike

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ledella Procura di Invrea sulla carcassa dell’aereo caduto nello scorso 16 settembre smentiscono l’ipotesi più accreditata, ovvero quella del. Non fu lo scontro con degli uccelli che causò il crollo dell’aereo all’aeroporto di Caselle che coinvolse un veicolo e uccise una bambina di 5 anni., i rilevamenti sulla L'articolo proviene da Il Difforme.

