Incidente a Recanati | diversi feriti nello scontro tra un' auto e un camion Una 12enne grave in eliambulanza a Torrette

Una famiglia con cinque bambini a bordo di una Opel Zafira si è scontrata con un camion a Macerata. Uno dei figli è in grave condizioni.E’ accaduto verso le 13 in via Gherarducci, il grosso mezzo non è riuscito ad evitare la multipla. L’eliambulanza, non trovando spazio, è stata costretta a far scendere il medico con un verricello ...RECANATI - Diversi feriti, tra cui un bambino in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto verso le 13.30 a Recanati: per cause in corso di accertamento si ...