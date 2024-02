Incantevole Umbria | tanti motivi per visitarla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) La regioneè considerata " il cuore verde dell’Italia". Famosa per le sue città medievali, le foreste e la cucina locale, in particolare i vini, i tartufi ed il cioccolato. Se la si sceglie come meta turistica si può partire con la visita di Perugia, il capoluogo di regione. Nel suo centro storico si possono trovare numerose chiese e monumenti, tra cui la Rocca Paolina, una fortezza difensiva costruita da Antonio da Sangallo e fondata nel 1540. La rocca è elevata su cinque piani, è composta da un corpo principale e da un avamposto collegati da un corridoio. Durante il ponte dell’Immacolata si trasforma in un mercato natalizio molto suggestivo. A Perugia si trova anche la Casa del Cioccolato, che è sia museo sia fabbrica della “Perugina” e rappresenta la cura che gli italiani hanno per il cioccolato. Oltre al capoluogo, ci sono tante altre città ugualmente ...