In Ue la battaglia legislativa sulla violenza di genere è un cammino azzoppato

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dal 2022, la Commissione Europea ha avanzato una proposta di Direttiva per combattere lacontro le donne, inclusi crimini come la mutilazione genitale femminile e il cyberstalking, con l’intento di classificare ogni atto sessuale non consensuale come stupro in tutta l’Unione Europea, stabilendo per esso una pena minima di otto anni. Dopo intensi dibattiti, tuttavia, la proposta è stata rifiutata dai governi nazionali dell’Ue, riuniti nel Consiglio Europeo, con la decisione dello scorso 6 febbraio. Mentre in Italia eravamo tutti distratti dal festival sanremese, è stata esclusa specificamente la disposizione relativa allo stupro, contenuta nell’art. 5, dal testo finale. La decisione è stata presa nonostante la Svezia, nel ruolo della presidenza di turno del Consiglio dell’Ue, abbia tentato di mediare un accordo che avvicinasse i Paesi membri alla ratio della ...