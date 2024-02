In India la polizia spara gas lacrimogeni contro gli agricoltori

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le forze di sicurezzane hannoto gasil 13 febbraio per impedire a migliaia didi raggiungere la capitale New Delhi, dopo il fallimento dei negoziati con il governo. Leggi

Le forze di sicurezza indiane hanno sparato gas lacrimogeni il 13 febbraio per impedire a migliaia di agricoltori di raggiungere la capitale New Delhi, dopo il fallimento dei negoziati con il governo.Le notizie del giorno: anche droni di fabbricazione indiana nell'offensiva israeliana su Gaza. Per il calo demografico la Cina nel 2035 avrà un'eccedenza di quasi 2 milioni di inse ...Un detenuto si impicca in cella a Latina, è il 17esimo caso dall'inizio dell'anno. I penalisti: "Servono amnistia e indulto". Nordio: "Interventi contro disagi psichici" ...