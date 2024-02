Impugnato il provvedimento | pandori Ferragni | Balocco ritorna sul caso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'azienda dolciariahaoggi ilreso dall'Agcm in relazione all'iniziativa 'Pandoro Pink Christmas', in quanto "ritenuto ingiusto". "La società è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio - spiega la- di aver operato correttamente e confida nel fatto che ilverrà annullato". Si apre quindi un nuovo capitolo del cosiddetto pandoro-gate, che vede indagate per truffa aggravata l'influencer numero uno in Italia e l'ad dell'azienda. Dopo due mesi dalla notizia della maxi-multa, la società dolciaria con sede a Cuneo ha deciso di avanzare ricorso contro ildell'AgCm, che ha sanzionatocon un'ammenda da 420mila euro e le due società dell'imprenditrice digitale con una di più di ...