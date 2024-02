Impianti sportivi Bustecca rinasce La nuova casa della pallamano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Uno spazio per gli sport indoor, in particolare la. Adesso la squadra che milita in serie A Bronze ha un campo regolare. Già dal 2008 c’era la richiesta di avere una palestra regolamentare per non essere costretti a giocare fuorianche la garelinghe. Oggi, con l’inaugurazionestruttura polivalente di, il presidenteTavarnelle Alessandro Pierattoni esprime soddisfazione. "Ringraziamo di cuore l’amministrazione comunale che ha investito e investe sullo sport, grazie per questo nuovo impianto che ci consente di disputare inle partite del campionato di serie A, un grande risultato che rende omaggio e riconosce tutti gli sforzi compiuti da partenostra società, degli atleti, ...