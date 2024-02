Immensa Simona Quadarella | è medaglia d' oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Unaconquista lad'oro neiaididi Doha, in Qatar. All'Aspire Dome la 25enne romana domina sin dai primi metri e si impone con il tempo di 15'46"99 davanti alla cinese Bingjie Li (15'56"62) e alla tedesca Isabel Gose (15'57"55)...

A Doha, Simona Quadarella è riuscita a conquistare l'oro nei 1500 stile libero, aggiundicandosi il secondo titolo in carriera ad un mondiale ...Ad un passo dal podio si è fermato Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), terzo in qualificazione e poi quarto con 36/40. Peccato anche per Luigi Agostino Lodde (Esercito Italiano) ...Importante opera di recupero nel mare di Capri: nella zona della Grotta Azzurra, sull’isola napoletana, sono stati rinvenuti preziosi reperti archeologici, grazie al lavoro della Soprintendenza Archeo ...