Ilary Blasi sfodera l’artiglieria pesante | in tribunale porta tutte le amanti di Totti | spunta la lista

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 13 febbraio 2024)e Francescosi incontreranno presto in, per discutere legalmente della loro separazione. Dopo aver pensato a Fabrizio Corona come testimone, la conduttrice ha in mente di coinvolgere ancheledel suo ex marito: ma chi sono? Il divorzio frasi fa sempre più ingarbugliato e pieno...