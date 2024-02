Ilary Blasi | nuove accuse contro Totti «3 milioni di euro al Casinò»

Il 31 maggio prossimo Totti e Ilary Blasi si ritroveranno di nuovo uno contro l'altra in aula per la causa di divorzio. Il giudice Simona Rossi ha deciso che si discuterà ...La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che sembrava in una fase di "stallo" e calma piatta, è tornata alla ribalta con le… Leggi ...Nuovo capitolo della guerra tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi: dopo le nuove accuse della conduttrice nei confronti del suo ex marito, arriva la replica dell’ex calciatore.