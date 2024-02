Ilary accusa Totti | conti segreti | vizio del gioco e negligenze coi figli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Attualmente è in corso la causa di separazione tra FrancescoBlasi volta a decretare la ripartizione dei beni, il mantenimento deie, soprattutto, chi sia più colpevole dell'altro. Entrambe le controparti stanno facendo pressione sull'altro mediante i loro legali di fiducia, allo scopo di screditarsi l'un l'altro. In queste ore, sul quotidiano La Verità sono state rese note alcune accuse contro l'ex cheBlasi pare abbia deciso di portare in tribunale per avvalorare la sua posizione. Nello specifico, la donna ha menzionatocorrentidi cui sarebbe proprietario Francesco, ma non solo. Sembrerebbe che l'ex capitano della Roma avesse ildele non fosse particolarmente attento ai bisogni e le necessità dei ...