Ilaria Salis | chiesti i domiciliari in Ungheria | come può uscire dal carcere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024)chiederà ianche in. Ad annunciarlo è stato ilo padre: "ha cambiato idea - ha detto Roberto- visto che da più parti è arrivata questa richiesta di fare istanza per iin. Adesso dobbiamo trovare una casa a Budapest e poi presenteremo la richiesta”.“Mi aspetto che le istituzioni italiane ribadiscano al governo ungherese che nel nostro Paese la stampa è libera e non sono gradite ingerenze straniere sul lavoro dei giornalisti italiani” ha poi aggiunto Roberto commentando la lettera dell'ambasciatore ungherese a Roma Adam Kovacs sul caso di sua figlia. I legali della maestra, accusata di aver preso parte a disordini a margine di un raduno di neonazisti, ...