Il vigile che timbrava il cartellino in mutande sarà risarcito di oltre 200 000 euro | “Non è assenteismo”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Passò alla storia come il “in” Alberto Muraglia, agente della polizia municipale licenziato dopo l’operazione “Stachanov” e accusato di truffa ai danni dello Stato in merito ad un caso di presuntodei dipendenti comunali e di irregolare timbratura del. In realtà Muraglia è riuscito a dimostrare la sua innocenza e adesso il comune di Sanremo dovrà anche risarcirlo con una cifra monstre pari a 227.443,36. “Ilin”: la ricostruzione dei fatti Riavvolgiamo il nastro della memoria per ricostruire cosa è successo. La cosa sicura è che Muraglia, dopo aver ottenuto la revoca del licenziamento, è stato reintegrato dal comune sul posto di lavoro e adesso dovrà anche essere ...