Il video segreto che inchioda una gieffina al Grande Fratello | chi è il traditore?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 febbraio 2024) Scossa nel mondo del reality: un'accusa ha fatto tremare i muri della casa del. E' tutto un malinteso o Beatrice ha davvero cacciato Vittorio? Nella serata di ieri, un evento ha fatto scalpore in casa del. Contro ogni attesa, un partecipante è stato eliminato, ma la vera bomba è scoppiata subito dopo: Beatrice è stata accusata di aver fatto fuori Vittorio. Un semplice equivoco o c'è del vero? La diretta su Canale 5 e le voci su Mediaset Extra Nessuno ha avvertito frasi sospette durante la diretta su Canale 5, ma pare che gli spettatori di Mediaset Extra abbiano sentito chiaramente: "Ce l'ha fatta ahò! Assurdo!... Per me è assurdo!". A pronunciarla sembrerebbe essere stata Perla Vatiero, spiegando così l'ira di Beatrice nel respingere l'accusa. Ilche fa ...