Il Vespa Club Leoni Rossi di Grottaminarda premiati al Museo Piaggio di Pontedera

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI soci deldialdi(Pisa) dalD’Italia per essersi distinti nel Campionato Turistico e Sportivo Regionale 2023. Rocchino Solomita ha conquistato il Campionato grazie alla vittoria delle gare di gimkana nella categoria PX di Avellino e Napoli e un secondo posto nell’ultima gara di Giugliano in Campania. Enrico La Manna ha conquistato il titolo nella categoria automatiche grazie alla vittoria delle ultime due prove di campionato di San Giorgio a Cremano e Giugliano in Campania. Mario Dotolo ha conquistato il terzo posto nel Campionato campano regolarità che lo ha visto vincere nella tappa di ...

