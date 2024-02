Il ‘treno di Putin’ | cos’è la barriera di vagoni lunga 30 km che arriva fino al Donetsk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 – L’esercito russo avrebbe costruito unadiferroviari30 km nel, soprannominata ildello zar’. È quanto emerge da un report del think tank statunitense Institute for the study of war (Isw), i cui esperti citano immagini satellitari e fonti ucraine. Il convoglio si estenderebbe dalla città occupata di Olenivkaa Volnovacha, e si ipotizza che possa fungere da linea difensiva contro futuri attacchi delle forze ucraine. Le immagini satellitari consultate da Isw, che risalgono al 10 maggio 2023 e al 6 febbraio 2024, mostrano come le forze di Mosca hanno raccolto circa 2.100negli ultimi 9 mesi per costruire la. Secondo il canale Telegram ucraino DeepState UA, che ha creato ...