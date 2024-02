Il tiramisù dell'amore | il mercatino a forma di cuore | l'aperitivo piccante | le idee più romantiche per festeggiare San Valentino

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cuori in viaggio per coccole d’. Come trascorrere la festa dedicata agli innamorati in maniera originale, andando alla scoperta di luoghi che regalano emozioni? Ecco una serie di spunti per vivere in coppia in questo periodo esperienze diverse dal solito, immersi nella natura, oppure in città, in romantici castelli, a contatto con l’arte o davanti a prelibatezze per la gola. Partiamo subito con il fascinoa Mitteleuropa facendo tappa a Trieste, dove non mancano di sicuro gli spunti pere passeggiate. La città si trova in una invidiabile posizione a semicerchio sull’Adriatico, ed è davvero speciale, complici un’identità e un carattere particolari. Tanti gli angoli e gli scenari da non perdere, a partire dalla splendida piazza Unità d'Italia, il salotto del capoluogo, affacciata sul mare, da cui ...