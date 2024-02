Il Superbonus dal 110 al 70% nel 2024 | ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ildal 110 al 70% nel. Il, un'iniziativa nata nel clima di emergenza Covid-19, sta vedendo una graduale decrescita. Iniziando dal, la detrazione scenderà al 70% , per poi ridursi ulteriormente al 65% nel 2025 . Questa riduzione segna potenzialmente la fine di un periodo di generose agevolazioni fiscali, a meno che il Parlamento...

Palazzo Madama conferma la linea di chiusura:?niente modifiche al provvedimento di fine 2023, nessuna riapertura per chi ha cantieri avviati (ilsole24ore)

Valutazioni tecniche e considerazioni politiche sull’attuazione del Superbonus e sulle ripercussioni economiche e sociali ...L’asseverazione dei tecnici sostituirà l’omologazione dei prodotti esclusi dall’applicazione del marchio CE. Le novità del ddl delega ...(Adnkronos) - Se il 2023 si è chiuso in generale miglioramento per il settore delle costruzioni con un +5%, per il 2024 è previsto un calo del ...