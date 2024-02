Il siparietto tra Dargen D’Amico e Mara Venier è da teatro dell’assurdo (Di martedì 13 febbraio 2024) – “Senti qua: in tv, sulla Rai, c’è un tizio…”– “Eh.”– “…Che è tutto vestito di rosa, color fragola proprio. Ha pure una sciarpa a quadri rosa…”– “Eh.”– “…E indossa degli occhialini tipo quelli da piscina, blu. E degli stivali di gomma, gialli, da alluvione, hai presente?”– “Per fare pendant con gli occhialini.”– “Può darsi. E praticamente questo tizio vestito così è su un palco…”– “Sarà un comico.”– “…Ma un palco importante, dove si sta parlando di robe importanti…”– “Tipo?”– “I migranti. Finalmente viene detto che la bilancia dell’immigrazione è a favore dell’Italia.”– “Nel senso che ne prendiamo più che nel resto d’Europa?”– “No, nel senso che gli immigrati immettono nel nostro sistema pensionistico più denaro di quanto ne venga speso per accoglierli.”– “Ma dai?!”– “E a questo tizio qui, vestito di rosa, tolgono la parola e non lo fanno parlare!”– “E hanno fatto bene! Per una volta ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 febbraio 2024) – “Senti qua: in tv, sulla Rai, c’è un tizio…”– “Eh.”– “…Che è tutto vestito di rosa, color fragola proprio. Ha pure una sciarpa a quadri rosa…”– “Eh.”– “…E indossa degli occhialini tipo quelli da piscina, blu. E degli stivali di gomma, gialli, da alluvione, hai presente?”– “Per fare pendant con gli occhialini.”– “Può darsi. E praticamente questo tizio vestito così è su un palco…”– “Sarà un comico.”– “…Ma un palco importante, dove si sta parlando di robe importanti…”– “Tipo?”– “I migranti. Finalmente viene detto che la bilancia dell’immigrazione è a favore dell’Italia.”– “Nel senso che ne prendiamo più che nel resto d’Europa?”– “No, nel senso che gli immigrati immettono nel nostro sistema pensionistico più denaro di quanto ne venga speso per accoglierli.”– “Ma dai?!”– “E a questo tizio qui, vestito di rosa, tolgono la parola e non lo fanno parlare!”– “E hanno fatto bene! Per una volta ...

