Il rogo del Pupo chiude l' edizione 2024 del Carnevale di Fano

(Di martedì 13 febbraio 2024)(Pesaro e Urbino) martedì 13 febbraio- Una grande festa di piazza, per la chiusura deldi. Con il rito apotropaico deldel, poco fa migliaia di persone hanno salutato l'dell'evento “ bello da vedere e dolce da gustare dal 1347”. Il Martedì grasso fanese è iniziato alle 15,30 per concludersi quattro ore dopo quando, tra le note strampalate della Musica Arabita e la pazza disfida tra la pizza “Vulona ” (base margherita, pancetta arrotolata e cipolla caramellata alla Moretta) e la classica “ Rossini” (la margherita con “l'ov tost e la majo”) preparati e venduti in coppia dal food truck di Pizza Vagando. Per una manciata di voti, il derby è stato vinto dalla pizza made in ...