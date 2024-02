Il ritorno a casa degli ostaggi liberati a Rafah | il lungo abbraccio con le mogli di Fernando e Louis

"Per ora sto bene dove sto. Vivo un momento molto bello della mia carriera. Poi devo dirvi la verità io mi sento a casa, non mi sento un'ospite. ... (milleunadonna)

"Per ora sto bene dove sto. Vivo un momento molto bello della mia carriera. Poi devo dirvi la verità io mi sento a casa, non mi sento un'ospite. ... (milleunadonna)

Si temono resse ad Avetrana , dove è stata deviata la circolazione, per il ritorno a casa di Michele Misseri dopo la scarcerazione per fine pena. ... (secoloditalia)

Napoli. Un ritorno da eroe per Geolier . Ieri migliaia di persone hanno af Folla to le strade tra Miano e Secondigliano per accogliere il giovane ... (teleclubitalia)

I Jazz sono sotto per quasi tutto il primo tempo e solo un 15-5 li porta in vantaggio (43-41). Il ritorno in gioco di Draymond Green (12 punti, 9 rimbalzi, 8 assist) fa chiudere il primo tempo sul ...I due, cognati e amici, hanno origini argentine. Clara, compagna e sorella, era stata rapita con loro ma rilasciata prima: «Sono stati di parola, prima che lasciassi la Striscia mi avevano detto: ci r ...Niente da fare per la Pallavolo Prato che deve soccombere alle avversarie. In serie B maschile la Kabel cade al tie break con l’Invicta ...