Il Regno del Pianeta delle Scimmie sarà simile ad Avatar | svela il regista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 13 febbraio 2024) IlWes Ball hato che Ildeladdi James Cameron! Ha dichiarato a Collider che la chiave vincente del progetto è stata l’impiego della CGI e degli effetti visivi sul green screen, per rendere l’idea di un mondo “vissuto”, analogamente a come viene percepita Pandora in, anche se ha ammesso di non poter contare su un budget così sostanzioso come quello di James Cameron. Ball ha rivelato di aver discusso con i produttori Rick Jaffa e Amanda Silver, che avevano appena finito di lavorare adcon Josh Friedman e lo hanno proposto come sceneggiatore ideale per il prossimo film del franchise. Gli è stato chiesto se avesse fatto uso della ...