Il Real Madrid passa a Lipsia | decide la magia di Brahim Diaz | che poi si infortuna

Champions League, Lipsia-Real Madrid 0-1: i blancos vincono in Germania grazie al gol di Brahim Diaz nella ripresa CHAMPIONS LEAGUE - Dopo un primo tempo difficile, il Real Madrid passa 1-0 a Lipsia grazie al bel gol di Brahim Diaz nella ripresa, nella gara di andata ...

Champions League: il Real Madrid la spunta di misura in casa del Lipsia, vince il City. I risultati finali Terminano i primi tempi dei match di Champions League. Il City ne fra tre al Copenhagen che crolla davanti ai suoi tifosi. Il Real di Ancelotti la spunta di misura in casa del Lipsia in una partita di ...

RB Lipsia – Real Madrid: Brahim Diaz si inventa un super gol, ecco le immagini! – VIDEO