Il pugno duro di Valditara | “Chi fa occupazione e fa danni | verrà bocciato…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il ministro dell’Istruzione parla al Messaggero e spiega qual è la sua idea di scuola che si scontra con l’attualità Così non va. E se a scuola si continua su questa strada, non si andrà lontano. Anzi se si prosegue su questa strada le Istituzioni non accetteranno di buon grado e lo fa ampiamente capire il Ministro dell’Istruzione Giuseppeche, appena vede quanto successo all’istituto superiore Severi-Correnti di Milano non crede ai suoi occhi e si vede che è furioso mentre cammina tra i banchi devastati, lavagne rotte, sedie una sopra l’altra, pezzi di bagno e tubi, fili elettrici spezzati, insomma, la devastazione pura e semplice. Una cosa intollerabile che non può passare inosservata. Non cose fatte da studenti, ma da vandali che hanno preso la scuola come fonte di sfogo per chissà quale motivo e scopo. “Queste cose non si possono più accettare, sto ...