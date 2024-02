Il presidente Milei lancia l’Internazionale dei Conservatori “nel segno della giustizia sociale”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) La visione delargentino Gerardo, che ieri ha incontrato il premier italiano Giorgia Meloni, è di ampio respiro. Agli strali contro il comunismo, che da mesi caratterizzano la sua comunicazione politica e tanto infastidiscono gli “opinion leader” internazionali, oggi in una lunga intervista a Libero fa seguire un ragionamento politico parallelo a quello che sta sviluppando in Europa la Meloni. Ovvero, l’idea di creare un rassemblament politico-intellettuale delle forze conservatrici, in tutto il mondo, anche perché – spiega – “il problema è che la sinistra è in vantaggio di trent’anni rispetto a noi”.e il coordinamento internazionale deiLa sinistra ha un coordinamento internazionale… fa notare Mario Sechi. “Esattamente. E’ quello a cui stiamo lavorando”, risponde ...