Il petrolio è in rialzo a New York a 77 | 39 dollari

Avvio di giornata in rialzo per il petrolio : il wti guadagna lo 0,45% a 74,19 dollari al barile. Il brent è a 79,58 dollari (+0,47%). (quotidiano)

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,34% a 74,85 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio è in rialzo a new York , dove le quotazioni salgono dello 0,64% a 77,39 dollari al barile. ()

Due clamorose sentenze dei magistrati amministrativi accolgono i ricorsi di alcuni operatori dell’energia e dichiarano nullo il Pitesai, che limita le attività di trivellazione. Lo aveva approvato l’a ...(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in attesa della diffusione dell' inflazione statunitense di gennaio (le previsioni sono per una crescita di +0,2% m/m e del +2,9% ...L’attuale politica di tagli dell’Opec per ora è fissata fino a fine marzo ma molti prevedono che, alla luce di un mercato che non mostra evidenti segnali di scarsità, i Paesi produttori possano ...