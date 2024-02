Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi | Umberto indaga su Tom Marta in pericolo?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 13 febbraio 2024) Prepariamoci per un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena con Il8, in onda su Rai1 il 13 febbraio 2024 alle ore 16.00. Lepromettono una puntata avvincente, con svolte significative per i nostri amati personaggi. Uomini e Donne12-16 febbraio: Mario Cusitore lascerà il programmaIlsu Tom,è in? La vita diè sconvolta dal ritorno di Tom, il quale le propone addirittura di creare un’agenzia pubblicitaria insieme a San Francisco. La giovane si trova a un bivio e decide di presentare Tom a ...