Il Paese fatto a pezzi De Luca può rilanciare la sua leadership

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il countdown dice meno tre. Il governatore Vincenzo Deva alla guerra contro il governo fino a Roma, chiamando a raccolta amministratori, sindacati, partiti e società civile. Dopo il botta e risposta con Giorgia Meloni e le frasi che hanno scatenato le reazioni del centrodestra la scorsa settimana, ieri ha rilanciato l’appuntamento: “venerdì mattina noi siamo a Roma, vi invito tutti quanti a essere presenti in una iniziativa di lotta. Non andremo a passeggio, nella Capitale, ma andremo a manifestare per sbloccare una vicenda che ha assunto caratteri scandalosi nel nostro”. Vincenzo Deva alla guerra contro il governo chiamando a raccolta amministratori, sindacati, partiti e società civile Queste sono state le parole pronunciate dal Nauticsud, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, intervenendo in occasione degli Stati ...